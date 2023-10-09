Англія

Перша перемога "канонірів" над "містянами" в АПЛ з 2015 року.

Лондонський Арсенал у восьмому турі АПЛ мінімально переміг свого прямого конкурента Манчестер Сіті (1:0). Своїми емоціями після гри поділився головний тренер переможців Мікель Артета.

"Я дуже гордий. Це сталося в потрібний момент із потрібними людьми та потрібними гравцями. Ми знали, що нам доведеться боротися і ми це зробили. Потрібна гарна гра, але також і підтримка публіки щоб здолати такого суперника. Це велика перемога.

На початку ми мали проблеми у своїх воріт після одного з кутових, але потім отримали деякий контроль та почали другий тайм дійсно добре. Ми грали по-справжньому агресивно. Заміни також допомогли нам. У гольовому моменті все було на найвищому рівні.