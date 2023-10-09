Перша перемога "канонірів" над "містянами" в АПЛ з 2015 року.
Мікель Артета, Getty Images
09 жовтня 2023, 19:58
Лондонський Арсенал у восьмому турі АПЛ мінімально переміг свого прямого конкурента Манчестер Сіті (1:0). Своїми емоціями після гри поділився головний тренер переможців Мікель Артета.
"Я дуже гордий. Це сталося в потрібний момент із потрібними людьми та потрібними гравцями. Ми знали, що нам доведеться боротися і ми це зробили. Потрібна гарна гра, але також і підтримка публіки щоб здолати такого суперника. Це велика перемога.
На початку ми мали проблеми у своїх воріт після одного з кутових, але потім отримали деякий контроль та почали другий тайм дійсно добре. Ми грали по-справжньому агресивно. Заміни також допомогли нам. У гольовому моменті все було на найвищому рівні.
Ми доставили багато проблем Манчестер Сіті, як і вони нам. Потрібен був правильний таймінг, правильний рух, моменти. Мені подобається наша сміливість.
Проти цієї команди трапляються важкі моменти. Потрібно бути прямолінійними, керувати емоціями та бути впевненими, що вас не зловлять"
, — наводить слова Артети BBC
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