Англія

"Каноніри" сподіваються, що англієць зможе зіграти в лондонському дербі.

Арсенал робить все, щоб Букайо Сака відновився до гри з Челсі, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, Арсенал розробив для Букайо тренувальний план, який дозволить йому відновитись від пошкодження до гри 9-го туру АПЛ проти Челсі, яка відбудеться 21 жовтня. І клуб, і сам Сака оптимістично налаштовані і вважають, що він зможе відновитися до дербі.

Сака сподівався зіграти проти Манчестер Сіті, але Арсенал вважав за краще не ризикувати його здоров'ям.

Цього сезону 22-річний вінгер забив 5 голів і зробив 5 асистів у 10 матчах за Арсенал у всіх турнірах.