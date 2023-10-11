Англія

Півзахисник Тоттенгема прокоментував досвід роботи з австралійським фахівцем.

Англійський атакувальний півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон у своєму останньому інтерв’ю прокоментував досвід роботи з новим головним тренером, Анге Постекоглу, у новому для себе колективі.

"Він прийшов до клубу та вже мав у голові спосіб гри та методи його досягнення. Те, як він хоче, щоб ми тренувалися день у день, просто заразливе. Немає жодного дня, коли можна було б вийти після тренування й бути при цьому байдужим до справи.

Кожен день і кожне тренування дуже інтенсивне. Це все дуже важко, але це спосіб тренера досягати результату. Плоди його роботи ми пожинаємо на полі в суботу.

Анге — це, перш за все, хороша людина. Перше, що він сказав нам в один із своїх перших днів у клубі, було: "Будьте порядними людьми, і ми добре порозуміємось".

Це одне з тисячі його моральних настанов, і ви легко можете зробити висновок із того, як він себе тримає, як він розмовляє з людьми, що він дійсно хороша людина.

Він відкритий, чесний і прямолінійний. Дуже прямолінійний, і тут немає чого додати. Це просто освіжає вам голову. Вам не потрібні менеджери, які надсилають команді заплутані повідомлення та мають своїх фаворитів.

Анге — хороша, працьовита людина, що є фундаментом, на якому він будує свої команди. Це заразно для нас, гравців.

Я неодноразово казав, що, коли ти йдеш до нового клубу й ти в ньому геть новачок, іноді може знадобитися трохи часу, щоб адаптуватися. Насправді це не так.

Таке відчуття, ніби я був у складі "шпор" багато років. Мені просто пасує ця команда.

Ми добре почали сезон і знаємо, що це буде довгий шлях із нерівностями на дорозі.

Відчуття від перебування в клубі мене повністю влаштовують. Уболівальники були блискучими під час привітання мене в команді й змусили мене відчути себе гравцем на мільярд доларів, що дозволяє мені йти й спокійно робити свої справи на полі.

Я просто хочу виходити на газон та добре грати. Я хочу бути людиною, яка виведе Тоттенгем на наступний рівень", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що вже в першому місяці нового сезону АПЛ Меддісона визнали найкращим футболістом.