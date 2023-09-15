Англія

Гравця Тоттенгема визнали найкращим в лізі.

АПЛ на своєму офіційному сайті оголосила результати голосування серед уболівальників за звання найкращого гравця ліги за підсумками минулого місяця.

Ним став атакувальний півзахисник та один із літніх новачків Тоттенгема Джеймс Меддісон. Він переміг інших номінантів Тайво Авонії, Джаррода Бовена, Браяна Мбеумо, Каору Мітому та Родрі.

В 4-х матчах, які відбулись у серпні, Медіссон допоміг команді здобути 10 очок. Англієць двічі забив та віддав дві результативні передачі.