АПЛ на своєму офіційному сайті оголосила результати голосування серед уболівальників за звання найкращого гравця ліги за підсумками минулого місяця.

Ним став атакувальний півзахисник та один із літніх новачків Тоттенгема Джеймс Меддісон. Він переміг інших номінантів Тайво Авонії, Джаррода Бовена, Браяна Мбеумо, Каору Мітому та Родрі.

