Англія

Керманич спробує свої сили в новому колективі.

Відомий англійський екснападник Вейн Руні мав славетну кар’єру професійного футболіста, устигнувши пограти в Евертоні, Манчестер Юнайтед та Дербі Каунті на батьківщині, а також спробував свої сили в США в складі Ді Сі Юнайтед.

Після завершення виступів на професійному рівні, 37-річна футбольна зірка вирішила обрати для себе шлях футбольного тренера, і перший його досвід роботи припав саме на останні два клуби в ігровій кар’єрі.

Але навряд чи можна було вважати успішною роботу що з Дербі (84 матчі, 1,16 очок у середньому за гру), що в американському колективі (53 гри / 1,04 очок).

У підсумку, кілька днів тому Руні було звільнено з посади головного тренера Ді Сі Юнайтед, однак його тренерська діяльність так і не перейшла в режим очікування.

На обрії з’явився варіант із Бірмінгем Сіті й це в підсумку була блискавична угода.

Клуб із Чемпіоншипу та Вейн погодили умови контракту тривалістю 3,5 роки.

Наразі "сині" посідають шосту сходинку в другому за силою дивізіоні країни, яка останньою дає право на участь у плей-оф за вихід до Прем’єр-ліги.