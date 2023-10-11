Англія

Захисник вважав, що тодішній гравець манкуніанців стане найкращим у світі.

Правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд назвав клубному YouTube-каналу найбільш незручного опонента серед тих гравців, які так і не досягнули вершин світового футболу.

Вихованець "червоних" вважав, що лівий вінгер Брандон Баркер, який протистояв йому у матчі команд U-21 Ліверпуля та Манчестер Сіті, стане найкращим у світі.

"Мені було 18 років, я грав за команду U-21, вперше в історії на Енфілді, ми програли 3:0. Він (Баркер) відзначився двома голами і зробив асист. Мене замінили на 60-й хвилині. Я досі думаю, що він просто знищив мене. У мене ніколи такого не було. На той момент я гадав, що "цей хлопець стане найкращим гравцем у світі". Оскільки я ніколи не бачив, щоб хтось рухався так швидко, різко та ефективно, тож я б назвав Брандона Баркера", — поділився 25-річний захисник Ліверпуля.

На відміну від Александер-Арнольда, у Баркера кар'єра так і не склалася. Він лише раз виходив на поле у складі основної команди "містян". Це сталося у п'ятому раунді Кубка Англії 21 лютого 2016 року. Тоді він з'явився у грі на 53-й хвилині, а Манчестер Сіті поступився Челсі 5:1.

Станом на зараз, останнім клубом 27-річного англійця була нікосійська Омонія, у складі якої він провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює вільного агента Баркера у 300 тисяч євро.