Англія

Керманич Тоттенгема розповів про власне ставлення до повернення до міжнародної роботи.

Початок роботи австралійського головного тренера Анге Постекоглу на чолі лондонського Тоттенгема був достатньо вдалим для того, аби його вже почали чутками пов’язувати зі зміною робочого місця на користь, наприклад, аналогічної посади в збірній Англії.

Однак сам 58-річний фахівець, який мав досвід роботи в національній команді Австралії, наразі всіляко відхрещується від подібних можливостей.

"Я пішов зі збірної Австралії перед чемпіонатом світу. Ми пройшли кваліфікацію, і я одразу пішов. Причина, чому я пішов, полягала в тому, що мені просто не подобалося те, що я роблю.

Мені здається, що я весь час раніше говорив, що керування командою — це не просто виконання якоїсь роботи та здобуття перемог у футболі. Це має бути вищою метою, і моєю вищою метою в Австралії було змінити саму гру.

Одного для я зрозумів, що цього не станеться.

Очолити збірну Англії? О, друже, дива інколи трапляються, але ні. У них зараз фантастичний менеджер, а що я? Я провів вісім матчів АПЛ у Тоттенгемі", — заявив австралійський фахівець.

Тим часом у лондонського Тоттенгема на чолі з Постекоглу 6 перемог, 2 нічиї та 1 поразка в 9 стартових матчах сезону.