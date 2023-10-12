Англія

Півзахисник лондонського клубу розповів про свої кулінарні захоплення.

Англійський атакувальний півзахисник Джеймс Меддісон цього літа змінив Лестер, що вилетів до Чемпіоншипа, на лондонський Тоттенгем і цілком органічно влився до колективу Анге Постекоглу.

Разом із тим, провідний гравець збірної Англії готується допомагати національній команді в прийдешніх матчах відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Але одне з питань журналістів під час останньої прес-конференції несподівано стосувалось дотичної до футболу тематики харчування гравця, у відповідь на що Меддісон розповів про власну улюблену страву.

"Що я їм після гри? Велику порцію fish and chips, звичайно. Це моя їжа для відновлення, я її обожнюю.

Риба, картопля фрі, ковбаса, соус каррі, усе це вкрито сіллю та оцтом. От я вам зараз кажу, і в мене починає текти слина від однієї думки про цю страву.

Вибачте, дієтологи Тоттенгема!", — заявив англійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Меддісона два голи та п’ять гольових передач у дев’яти матчах.