Видано ордер на арешт колишнього нападника Ліверпуля та збірної Англії Деніела Старріджа.

Повідомляється, що причиною стала неявка колишнього футболіста до суду Лос-Анджелеса, де розглядалася позовна заява громадянина, якій, колишній професійний спортсмен не виплатив обіцяну грошову винагороду за те, що той зміг знайти собаку Деніела.

У 2019 році у Старріджа вкрали собаку. Футболіст публічно заявив, що винагородить людину, яка змогла це зробити, проте цього не сталося. Пса знайшов репер Фостер Вашингтон (Killa Fame). Артист після цього заявив, що не отримав нагороди, після чого подав цивільний позов проти футболіста.