Англія

Під керівництвом 59-річного фахівця "лисиці" виходили до плей-офф Ліги чемпіонів.

Колишньому головному тренеру Лестера Крейгу Шекспіру діагностували рак, повідомляє прес-служба клубу.

Нині 59-річний англієць проходить курс лікування.

Крейг дуже вдячний за добрі побажання, які він отримав, і за усамітнення, яке йому та його сім'ї було надано у цей важкий час.

Шекспір тричі працював асистентом головного тренера Лестера, зокрема у Клаудіо Раньєрі у сенсаційному сезоні-2015/16 року, коли "лисиці" стали чемпіонами АПЛ.

Потім Крейг став виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Раньєрі у 2017 році. Тоді він зміг вивести "лис" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, що дало йому можливість повноцінно очолити команду, але у жовтні його було звільнено після провального старту сезону.