Англія

Захисник Крістал Пелес зацікавив "червоних дияволів".

Центральний захисник Крістал Пелес та збірної Англії Марк Геї потрапив до списку інтересів Манчестер Юнайтед, який планує посилити власний центр оборони. Про це повідомляє South London Press.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" розглядають варіант із підписанням 23-річного англійця у літнє трансферне вікно.

Відзначається, що сума можливого трансферу Геї до МЮ точно перевищить 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні англійський центрбек провів за Крістал Пелес 9 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався, проте має статус одного з ключових гравців команди Роя Годжсона.

Раніше повідомлялося, що у шорт-лист Манчестер Юнайтед на позицію центрального захисника також входять Гонсалу Інасіу з лісабонського Спортінга, Антоніо Сілва з Бенфіки, Жан-Клер Тодібо з Ніцци та Едмонд Тапсоба з леверкузенського Баєра.