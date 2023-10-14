Англія

Вболівальникам "червоних дияволів" наразі доведеться забути про надії щодо завершення ери сім'ї Глейзерів.

Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані остаточно вийшов із переговорного процесу щодо придбання повного пакету акцій футбольного клубу Манчестер Юнайтед, вирішивши більше не робити нових пропозицій поточним власникам в особі сім'ї Глейзерів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Вважається, що остаточна пропозиція від катарців за 100% акцій клубу майже вдвічі перевищувала ринкову вартість МЮ та склала 3,5 мільярда доларів США готівкою із погашенням абсолютно всіх боргів, проте Глейзери відповіли відмовою.

Також були заплановані додаткові інвестиції в Манчестер Юнайтед у розмірі 1,5 млрд доларів США, проте ці плани залишаться нереалізованими.

Команда шейха Джассіма відмовилася коментувати цю новину, посилаючись на "обмеження конфіденційності", але підтвердила, що вийшла з процесу придбання Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Геї — у списку інтересів Манчестер Юнайтед.