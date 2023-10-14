Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані остаточно вийшов із переговорного процесу щодо придбання повного пакету акцій футбольного клубу Манчестер Юнайтед, вирішивши більше не робити нових пропозицій поточним власникам в особі сім'ї Глейзерів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Вважається, що остаточна пропозиція від катарців за 100% акцій клубу майже вдвічі перевищувала ринкову вартість МЮ та склала 3,5 мільярда доларів США готівкою із погашенням абсолютно всіх боргів, проте Глейзери відповіли відмовою.

Також були заплановані додаткові інвестиції в Манчестер Юнайтед у розмірі 1,5 млрд доларів США, проте ці плани залишаться нереалізованими.

Команда шейха Джассіма відмовилася коментувати цю новину, посилаючись на "обмеження конфіденційності", але підтвердила, що вийшла з процесу придбання Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Геї — у списку інтересів Манчестер Юнайтед.