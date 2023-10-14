Вболівальникам "червоних дияволів" наразі доведеться забути про надії щодо завершення ери сім'ї Глейзерів.
Катарський шейх Джассім
14 жовтня 2023, 20:45
Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані остаточно вийшов із переговорного процесу щодо придбання повного пакету акцій футбольного клубу Манчестер Юнайтед, вирішивши більше не робити нових пропозицій поточним власникам в особі сім'ї Глейзерів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Вважається, що остаточна пропозиція від катарців за 100% акцій клубу майже вдвічі перевищувала ринкову вартість МЮ та склала 3,5 мільярда доларів США готівкою із погашенням абсолютно всіх боргів, проте Глейзери відповіли відмовою.
Також були заплановані додаткові інвестиції в Манчестер Юнайтед у розмірі 1,5 млрд доларів США, проте ці плани залишаться нереалізованими.
Команда шейха Джассіма відмовилася коментувати цю новину, посилаючись на "обмеження конфіденційності", але підтвердила, що вийшла з процесу придбання Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Геї — у списку інтересів Манчестер Юнайтед.