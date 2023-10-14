Англія

План британського мільярдера полягає в тому, щоб спочатку стати міноритарним акціонером клубу (25%) із подальшим повним поглинанням клубу до 2026 року.

Напередодні стало відомо про те, що катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані вирішив остаточно припинити спроби придбати Манчестер Юнайтед після того, як поточні власники в особі сім'ї Глейзерів відхилили його заключну пропозицію.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, причина відмови полягає в тому, що оцінка повного пакету акції "червоних дияволів" від британського мільярдера Джима Реткліффа, який є одним із головних претендентів на придбання клубу, перевищує оцінку шейха Джассіма трохи більше ніж на один мільярд доларів США.

За інформацією джерела, катарці оцінили Манчестер Юнайтед майже в 6,5 мільярдів доларів, тоді як оцінка повного пакету акцій від Реткліффа становить 7,5 млрд доларів.

Відомо, що британський мільярдер наразі хоче стати міноритарним акціонером МЮ із часткою в 25%, проте план Реткліффа полягає в тому, щоб поступово стати повноцінним власником клубу до 2026 року. Через це у перспективі його пропозиція виглядає для Глейзерів більш привабливою у фінансовому плані.