План британського мільярдера полягає в тому, щоб спочатку стати міноритарним акціонером клубу (25%) із подальшим повним поглинанням клубу до 2026 року.
Сер Джим Реткліфф, getty images
14 жовтня 2023, 21:29
Напередодні стало відомо про те, що катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані вирішив остаточно припинити спроби придбати Манчестер Юнайтед після того, як поточні власники в особі сім'ї Глейзерів відхилили його заключну пропозицію.
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, причина відмови полягає в тому, що оцінка повного пакету акції "червоних дияволів" від британського мільярдера Джима Реткліффа, який є одним із головних претендентів на придбання клубу, перевищує оцінку шейха Джассіма трохи більше ніж на один мільярд доларів США.
За інформацією джерела, катарці оцінили Манчестер Юнайтед майже в 6,5 мільярдів доларів, тоді як оцінка повного пакету акцій від Реткліффа становить 7,5 млрд доларів.
Відомо, що британський мільярдер наразі хоче стати міноритарним акціонером МЮ із часткою в 25%, проте план Реткліффа полягає в тому, щоб поступово стати повноцінним власником клубу до 2026 року. Через це у перспективі його пропозиція виглядає для Глейзерів більш привабливою у фінансовому плані.