Англія

Нас очікує трансформація МЮ?

З'явилися цікаві подробиці можливої угоди між Джимом Реткліффом та Манчестер Юнайтед.

В основі угоди лежить можливість впливати на спортивні рішення клубу зі сторони англійського мільярдера. Про це повідомляє The Athletic.

Поки що неясно, наскільки широким буде цей вплив і що чекає на спортивного директора Джона Мерто та його підлеглих. Також залишається під питанням позиція генерального директора "манкуніанців" Річарда Арнольда. При цьому джерело вважає, що головному тренеру Еріку тен Гагу турбуватися нема про що, як би не розвивалися події.