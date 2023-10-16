Англія

Серйозні зміни очікуються в МЮ.

Нещодавно, з'явилася інформація стосовно придбання 25% акцій Манчестер Юнайтед за 1.3 мільярда фунтів стерлінгів власником компанії Ineos Джимом Реткліффом. Очікується, що це стане першим кроком британського мільярдера на шляху до повного поглинання клубу.

Важливою частиною переговорів Реткліффа з родиною Глейзерів (нинішні власники МЮ), була необхідність модернізації та потенційного розширення стадіона клубу Олд Траффорд. Таку інфоормацію надає The Times.

Потенційний новий власник Манчестер Юнайтед, вивчить можливість розширення місткості "театра мрії" до 90 тисяч глядачів. Наразі, легендарна арена може вмістити 74 310 осіб.