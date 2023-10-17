Англія

Іспанський голкіпер висловився про конкуренцію в Арсеналі за роль першого номера.

У літнє трансферне вікно лондонський Арсенал оформив підписання нового голкіпера Давіда Раю з Брентфорда, після чого іспанець зумів виграти конкуренцію в Аарона Рамсдейла за місце в стартового складі.

28-річний Рая розповів про свої відносини з голкіпером збірної Англії та чи впливає якось конкуренція на них.

"Відносини з Рамсдейлом дуже хороші. Звичайно, я борюся за те, щоб бути першим номером в Арсеналі.

Але врешті-решт ми друзі, що є важливою річчю. У нас дуже здорові стосунки. Проблем немає", — сказав Рая в інтерв'ю для The Athletic.

У поточному сезоні Давід Рая провів шість матчів за Арсенал, у яких він пропустив чотири м'ячі та чотири рази відстояв "на нуль".