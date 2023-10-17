Англія

Поточний контракт шведського центрбека з "червоними дияволами" спливає влітку 2024 року, проте є опція продовження ще на один сезон.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф розповів свої плани на майбутнє, заявивши про бажання залишитися на Олд Траффорд.

"У мене є опція в контракті з Манчестер Юнайтед щодо продовження співпраці до 2025 року, і для цього є крайній термін — я відчуваю, що він буде активований.

Чи хочу я продовжити контракт з Манчестер Юнайтед? Абсолютно. Мені дуже подобається. Це клуб, який мені дуже подобається, і який я люблю представляти. Побачимо", — цитує слова Лінделефа журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Віктор Лінделеф провів за МЮ десять поєдинків, у яких він заробив одне попередження.