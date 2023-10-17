Англія

Футболіст прокоментував майбутній матч англійської збірної.

Анжело Огбонна висловив думку, що Англія хоче помститися Італії за поразку у фіналі Євро-2020 - повідомляє Tuttomercatoweb.

"Я не буду судити про якість двох команд, історія говорить про це, але Англія захоче реваншу.

Не можна приховувати це бажання, ми грали в фактично в них вдома і забрали собі трофей. Це буде важкий матч, але у футболі можливо все, як це було у фіналі Євро-2020. Буде важливо, щоб ніхто не забув про потенціал Італії".

Наразі Анжело виступає у Вест Гемі, провів 4 матчі у цьому сезоні.