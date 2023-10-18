Англія

Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Челсі готові боротися за гравця.

Центральний нападник дублінського Сент-Патрікс Атлетік і збірної Ірландії U-17 Мейсон Мелія зацікавив англійські гранди, повідомляє портал TEAMtalk.

Безліч скаутів нещодавно спостерігали за грою 16-річного гравця за свою юнацьку збірну. В їхньому першому відбірковому матчі ЧЄ-2025 (U-17) проти Вірменії він відзначився хет-триком.

На клубному рівні Мелія дебютував в основному складі Сент-Патрікс Атлетік у 15-річному віці, а у липні цього року став наймолодшим автором голу, забивши у ворота ЮКД. Загалом, зараз на його рахунку 9 матчів, 3 голи і 1 асист за ірландський клуб у всіх турнірах.

Нападник вже був на перегляді у Манчестер Сіті та Челсі, у той час як інші клуби, у тому числі Манчестер Юнайтед, також прагнуть випробувати гравця. Ця трійка клубів АПЛ бачить в ірландці потенційну зірку, яка тільки зароджується, тому кожен з них прагне обійти своїх суперників у боротьбі за Мелію.

Сент-Патрікс Атлетік усвідомлює зростаючий інтерес до 16-річного нападника та готується до офіційних пропозицій щодо нього вже найближчим часом.