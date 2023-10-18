Англія

Гравець Спортінга перебуває у сфері інтересів багатьох клубів.

Ліверпуль відправляв своїх скаутів на спостереження за центральним захисником збірної Португалії Гонсалу Інасіу, повідомляє портал 90min.

Гравець лісабонського Спортінга вчетверте з'явився на полі у складі своєї національної команди у понеділок, 16 жовтня. Тоді португальці розгромили Боснію і Герцеговину (0:5) у матчі відбору до Євро-2024 у Німеччині, а сам захисник відзначився асистом.

Інасіу справляє гарне враження не тільки на рівні матчів збірних, але і на клубному. Хороша форма 22-річного гравця була помічена Ліверпулем вже досить давно — "червоні" стежили за його прогресом понад рік, а востаннє їхні скаути слідкували за Інасіу саме у матчі проти боснійців.

У цьому сезоні захисник брав участь у 10 матчах Спортінга у всіх турнірах і кожного разу проводив на полі всі 90 хвилин. Портал transfermarkt оцінює вихованця лісабонців у 30 мільйонів євро, за його ж даними клаусула гравця становить 60 млн.

Нагадаємо, Інасіу також потрапив у шорт-лист Манчестер Юнайтед.