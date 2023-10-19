Англія

Дженніфер Менделевич підтвердила, що її клієнт міг продовжити кар'єру на Стемфорд Брідж.

У літнє трансферне вікно універсальний гравець атаки Мохаммед Кудус перейшов із амстердамського Аякса до Вест Гема за 43 мільйони євро, проте футболіста довгий час пов'язували з іншим лондонським клубом — Челсі.

Футбольний агент Дженніфер Менделевич, яка представляє інтереси 23-річного ганського хавбека, розповіла, чому трансфер Кудуса до Челсі не відбувся.

"Ми погодили контракт з Челсі, але угода не відбулася. Кудус розмовляв з тренером, але врешті-решт цього не сталося, тому що Челсі зробив смішну пропозицію Аяксу.

Зустрічної пропозиції не було. Челсі зробив це з багатьма гравцями цього літа. Вони робили дуже низькі пропозиції, знаючи, що їх не приймуть. Правда полягає в тому, що вони були повністю сконцентровані на підписанні Кайседо", — сказала агент Кудуса для RMC Sport.

У поточному сезоні Мохаммед Кудус провів за Вест Гем вісім поєдинків, у яких він забив два голи.