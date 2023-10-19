Англія

Цей турнір відбудеться у січні 2024 року.

Кубок африканських націй-2023 відбудеться в січні 2024 року у Кот-д'Івуарі посеред проведення сезону в клубному футболі, тому низка команд відучує на собі кадрові втрати в цей період часу.

Як повідомляє BBC Sport, серед клубів англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед є єдиними, хто не відправить жодного зі своїх футболістів на КАН-2023.

Серед інших команд АПЛ кожен відправить до національних збірних бодай одного африканського гравця.

Гравці клубів АПЛ, які мають вирушити на Кубок африканський націй-2023: