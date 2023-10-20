Англія

Зміни торкнуться кількох раундів турніру.

Футбольна асоціація Англії розглядає можливість зміни формату проведення Кубка Англії у рамках реформи календаря. Про це повідомляє ВВС.

Реформа календаря для англійських турнірів потрібна після того, як УЄФА вирішив розширити єврокубкові турніри.

За інформацією джерела, ФА має намір скасувати перегравання у разі нічийних результатів у матчах третього та четвертого раундів Кубка.

Також планується скорочення півфінальної стадії до одного матчу, а ігри п'ятого раунду, можливо, проходитимуть на вихідних.

Зазначається, що можливі зміни можуть бути задіяні лише з сезону-2025/26, оскільки зараз вже укладено багато контрактів на телевізійні права.