Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 9-го туру чемпіонату Англії, який пройде 21 жовтня і розпочнеться о 14:30.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Ліверпулем та Евертоном, яке пройде на стадіоні Енфілд.

СУБОТА, 21 ЖОВТНЯ, 14:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Дев'ятий тур чемпіонату Англії після міжнародної паузи відкриє принципове протистояння територіального характеру між Ліверпулем та Евертоном. Команда Юргена Клоппа на даний момент хоч і не здається колективом, який перебуває в якійсь серйозній кризі, проте "червоні" уж точно не виглядають невразливими.

В останньому своєму матчі Ліверпуль зіграв унічию з Брайтоном (2:2), ведучи при цьому в рахунку 2:0 після першого тайму, однак у цьому випадку варто враховувати той факт, що тренерське протистояння з Роберто Де Дзербі традиційно є для Юргена Клоппа дуже непростим. Також була поразка від Тоттенгема, але ми пам'ятаємо, яку роль не на користь мерсісайдців відіграла в той вечір робота бригади арбітрів.

Щодо Евертона, команда Шона Дайча очікувано і знову в новому сезоні веде боротьбу за виживання в вищому дивізіоні країни. Старт нової кампанії видався для "ірисок" вкрай невдало, проте в останніх кількох турах їм вдалося певною мірою реабілітуватися і піднятися дещо вище зони вильоту.

Чи пов'язано це зі зміною власників чи ні, проте після придбання контрольного пакету акцій клубу (94,1%) американською компанією 777 Partners у попереднього власника Фархада Моширі команда Дайча перемогла Брентфорд та Борнмут в рамках Прем'єр-ліги, а також змогла вибити Астон Віллу з розіграшу Кубка англійської ліги. Так, звісно, паралельно ще була сенсаційна поразка від Лутона (перша перемога для "капелюшників" в цьому сезоні АПЛ), тому наразі говорити серйозно про якусь палку кокунренцію між Ліверпулем та Евертоном не доводиться. З іншого боку, це дербі, тому може статися все що завгодно.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 8,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Цимікас — Собослаї, Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Жота, Луїс Діас

Евертон: Пікфорд — Янг, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Макніл, Гарнер, Дукуре, Онана, Гаррісон — Калверт-Льюїн

Не зіграють: Тіаго, Гакпо, Келлегер, Робертсон, Джонс — Коулман, Аллі, Гомеш

Під питанням: Байчетич — ...

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