Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 9-го туру чемпіонату Англії, який пройде 21 жовтня і розпочнеться о 19:30.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Челсі та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

СУБОТА, 21 ЖОВТНЯ, 19:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Уболівальники лондонського Челсі, мабуть, уже встигли змиритися з нинішнім положенням команди у середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Ми вже навряд чи почуємо численні вимоги відправити того ж Маурісіо Почеттіно у відставку, як це часто чули на адресу Грема Поттера. Всі вже давно зрозуміли, що з урахуванням такої великої кількості нових виконавців будь-якому тренеру потрібен час, а Почеттіно, будучи не таким системним тренером як Поттер, вдається вже зараз побудувати в Челсі хоч якийсь футбол.

Втім, останні результати Челсі мали позитивний характер. Команда Маурісіо Почеттіно вибила Брайтон із Кубка англійської ліги, обіграла Фулгем у дербі Західного Лондона, а в останньому поєдинку було розгромлено Бернлі. З іншого боку, "синіх" до грудня очікує вкрай непростий календар, який розпочнеться матчем проти Арсеналу, тому робити надто великий акцент на недавніх успіхах команди поки що не варто.

Арсенал поряд із Тоттенгем, у свою чергу, продовжує зберігати статус команди, яка на цьому етапі сезону Прем'єр-ліги поки що взагалі не знає поразок. У восьми проведених матчах АПЛ "каноніри" здобули шість перемог і двічі зіграли внічию, втративши очки лише з вищезгаданим Тоттенгемом, а також Фулгемом.

Поки що підопічні Мікеля Артети повністю підтверджують свій статус претендента на чемпіонський титул, яким їх нагородили напередодні старту цієї кампанії. Більше того, "каноніри" навчилися виривати перемоги проти своїх прямих конкурентів у боротьбі за "золото", що було доведено як у матчі за Суперкубок Англії, так і в останньому турі проти Манчестер Сіті. Тоді Арсенал не просто вирвав перемогу у заключному відрізку завдяки єдиному голу Мартінеллі після рикошету — тоді команда Мікеля Артети дозволила підопічним Хосепа Гвардіоли завдати лише чотири удари по власним воротам, що стало антирекордом та найменшим показником "містян" у поєдинках АПЛ за часів роботи Хосепа Гвардіоли.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 2,34, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Санчес — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Енцо Фернандес, Галлагер — Палмер, Ніко Джексон, Мудрик

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Лавія, Нкунку, Фофана, Чуквуемека, Чілвелл — Тімбер

Під питанням: Бадьяшиль, Беттінеллі, Броя, Джеймс, Дісасі, Палмер, Чалоба — Сака, Троссар, Саліба

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