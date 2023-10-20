Англія

Керманич Манчестер Сіті висловився про те, хто має отримати нагороду Золотий м'яч.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував конкуренцію Ліонеля Мессі та Ерлінга Голанда у боротьбі за Золотий м'яч за підсумками минулого сезону.

"Я завжди казав, що Золотий м’яч має складатися з двох частин. Один для Мессі та ще один — для всіх інших.

Голанд повинен виграти цю нагороду — так або так. Ми виграли требл, він забив 50 мільйонів голів. Я б хотів, щоб Ерлінг виграв... Але Мессі… Лео виграв чемпіонат світу! Найгірший сезон Мессі – найкращий для решти" — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 67-ма церемонія вручення Золотого м’яча, організована французьким журналом France Football, відбудеться в понеділок, 30 жовтня, в театрі Шатле в Парижі.