Англія

Шотландський фулбек Ліверпуля вибув на невизначений термін.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Ліверпулем та Евертоном, яке пройде на стадіоні Енфілд.

Напередодні цього протистояння головний тренер "червоних" Юрген Клопп прокоментував інформацію щодо того, що лівий захисник його команди Ендрю Робертсон ризикує пропустити чотири місяці через операцію на вивихнутому плечі.

"Так, він вибув на деякий час", — сказав Юрген Клопп на передматчевій пресконференції.

Матч Ліверпуль — Евертон відбудеться 21 жовтня о 14:30 за київським часом.