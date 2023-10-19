Ліверпуль надовго залишився без основного футболіста.
ЕНДІ РОБЕРТСОН, GETTY IMAGES
19 жовтня 2023, 12:19
Збірна Шотландії в рамках поєдинку відбіркового етапу чемпіонату Європи поступилась Іспанії з рахунком 0:2.
В першій половині гри гості втратила свого капітана Ендрю Робертсона. Шотландський захисник невдало зіштовхнувся з Унаї Сімоном й не зміг продовжити гру.
Як повідомляє The Times, через травму плеча захисник Ліверпуля може пропустити до 4 місяців. Шотландець уже пройшов медобстеження, за його підсумками медики визначать, чи знадобиться оперативне втручання.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Шотландія.