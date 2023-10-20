Англія

Керманич Челсі — про майбутній матч АПЛ проти "канонірів".

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Челсі та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від цього майбутнього поєдинку.

"Я вважаю, що ми маємо перемогти завтра. Звичайно, ми поважаємо Арсенал — у них чудова команда. Ми зіграємо проти Мікеля, який є частиною моєї родини. Арсенал проводить чудову роботу, вони претендують на перемогу у кожному турнірі — не лише в АПЛ, а й у Лізі чемпіонів.

Артета? Буде круто знову побачити його. Я його дуже люблю. Доволі дивно виступати проти нього. Але ми обидва налаштовані на перемогу як будь-який тренер. Коли виходиш грати, ти хочеш перемогти та знищити опонента", — сказав Почеттіно під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, Мікель Артета та Маурісіо Почеттіно перетиналися між собою під час футбольної кар'єри в 2001 році, коли вони виступали за Парі Сен-Жермен.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться 21 жовтня о 19:30 за київським часом.