Тренер "містян" прокоментував чутки щодо його поточної посади.
Роберто Де Дзербі та Хосеп Гвардіола, Getty Images
21 жовтня 2023, 10:46
У рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті прийматиме Брайтон.
Манчестер Сіті — Брайтон. Напередодні
Одним із питань до головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли перед прийдешнім протистоянням була можливість для керманича "чайок" Роберто Де Дзербі замістити його на посаді в майбутньому.
"Де Дзербі — наступний керманич Манчестер Сіті? Агов, ви мене вже звільнили?!
Наступний менеджер — це взагалі не моя справа. За винятком випадків, коли Голова правління клубу запитає мою думку з цього приводу.
Тоді, можливо, я щось і зможу відповісти. Але це не моя справа", — заявив іспанський фахівець.
Матч Манчестер Сіті — Брайтон відбудеться 21 жовтня, о 17:00.