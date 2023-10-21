Англія

Тренер "містян" прокоментував чутки щодо його поточної посади.

Роберто Де Дзербі та Хосеп Гвардіола, Getty Images

Роберто Де Дзербі та Хосеп Гвардіола, Getty Images

У рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті прийматиме Брайтон.

Манчестер Сіті — Брайтон. Напередодні

Одним із питань до головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли перед прийдешнім протистоянням була можливість для керманича "чайок" Роберто Де Дзербі замістити його на посаді в майбутньому.

"Де Дзербі — наступний керманич Манчестер Сіті? Агов, ви мене вже звільнили?!

Наступний менеджер — це взагалі не моя справа. За винятком випадків, коли Голова правління клубу запитає мою думку з цього приводу.

Тоді, можливо, я щось і зможу відповісти. Але це не моя справа", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Брайтон відбудеться 21 жовтня, о 17:00.