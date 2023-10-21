Англія

Австралійський фахівець дуже впевнений у своїй команді.

У матчі дев'ятого туру АПЛ, лідер англійської першості Тоттенгем буде приймати в локальному "лондонському дербі" Фулгем. Напередодні, головний тренер "шпор" Анге Постекоглу поділився своїми думками стосовно майбутнього матчу та прогресу його команди.

"Фулгем стане для нас чудовим випробуванням, Марко Сілва також є чудовим тренером. Ми грали з ними в кубку, але не змогли досягти успіху. Це сильна команда, їх завжди складно перемогти.

Початок справді надихає. Ми були дуже стабільними як вдома, так і на виїзді проти сильних суперників. Можливо, це відображає очікування на старті сезону, коли люди не чекали, що ми виступатимемо так добре. Зараз на нас дивляться, скоріше, з цікавістю.

Я буду гірко розчарований, якщо ми не станемо кращими як клуб порівняно з нинішнім станом. Як і раніше, вважаю, що у нас дуже великий простір для прогресу. До цього я й прагну.

І якщо наприкінці сезону ми будемо серед лідерів, то це, напевно, когось здивує, але це не здивує мене, тому, що я не ставлю цілей. Де ми фінішуємо, так тому і бути", — наводить слова Постекоглу Sky Sports

Матч дев'ятого туру АПЛ Тоттенгем-Фулгем відбудеться 23 жовтня о 22:00 за київським часом.