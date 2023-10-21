Англія

Легендарний англійський півзахисник залишив наш світ у віці 86 років.

Легендарний атакуючий півзахисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Боббі Чарльтон пішов із життя в 86 років. Про це повідомив офіційний сайт "червоних дияволів" та пресслужба АПЛ.

"Прем'єр-ліга глибоко засмучена звісткою про смерть сера Боббі Чарльтона, одного з найбільших гравців в історії англійського футболу.

Наші думки та щирі співчуття сім'ї та друзям сера Боббі, а також усім у Манчестер Юнайтед", — сказано в заяві АПЛ.

У складі національної збірної Англії сер Боббі Чарльтон провів 106 матчів, у яких він забив 49 голів. У 1966 році легендарний англієць став володарем Золотого м'яча та чемпіоном світу.

Також він тричі ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, володарем Кубка Англії та вигравав Кубок європейських чемпіонів, який нині відомий як Ліга чемпіонів.

Слід також нагадати, що сер Боббі був одним із тих, хто вижив у мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинули вісім гравців Манчестер Юнайтед.