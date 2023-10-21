Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 14:30.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у меншості не вистояв проти Ліверпуля в мерсісайдському дербі.

На 37-й хвилині Ешлі Янг залишив "ірисок" у меншості, а вже у заключному відрізку цього протистояння дубль Мохамеда Салаха таки приніс до активу команди Юргена Клоппа непрості три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Евертон у 9 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль — Евертон 2:0

Голи: Салах, 75 (пен.), 90+7



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Матіп, 66), ван Дейк, Цимікас (Нуньєс, 62) — Собослаї, А. Мак Аллістер, Гравенберх (Елліотт, 62) — Салах, Жота, Діас (Гомес, 81).



Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко (Шерміті, 88) — Гаррісон (Кін, 46), Гарнер, Онана (Данжума, 80), Макніл (Паттерсон, 46) — Дукуре — Калверт-Люїн (Бету, 61).



Попередження: Конате — Янг



На 37-й хвилині був вилучений Ешлі Янг (Евертон) (друге попередження).