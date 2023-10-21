Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Арсенал.

Лондонські Челсі та Арсенал зіграють у дербі в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Маурісіо Почеттіно, після перемоги над Бернлі (4:1), залучив до стартового складу Гюсто на правий фланг захисту, тоді як Колвілл гратиме в центрі оборони, а Мудрик долучиться до лівого флангу атаки.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Манчестер Сіті (1:0), використав із перших хвилин Саку та Мартінеллі на фланги атаки.

Челсі: Санчес — Гюсто, Сілва, Колвілл, Кукурелья — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер, Стерлінг, Мудрик.

Запасні: Петрович, Дісасі, Бадьяшиль, Джеймс, Маатсен, Угочукву, Мадуеке, Джексон, Вашингтон.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Райс — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Гейн, Томіясу, Парті, Сміт-Роу, Гаверц, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Гра Челсі — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.