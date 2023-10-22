Англія

Прикра втрата очок у грі проти "канонірів".

В рамках дев'ятого туру АПЛ, Челсі не втримав перевагу в два м'ячі у матчі проти Арсеналу (2:2).

Зазначимо, що востаннє "аристократи" обігравали клуб із "Великої шістки" (Ман Сіті, МЮ, Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль) 23 січня 2022 року, коли були переможені "шпори" (2:0).

За цей час у Челсі сім нічиїх та одинадцять поразок у всіх турнірах в матчах проти відповідних команд.

Наразі, лондонський Челсі йде на десятій сходинці турнірної таблиці АПЛ.