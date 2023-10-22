Англія

Італієць скаржиться на довжину "лавки".

В рамках дев'ятого туру АПЛ, Брайтон мінімально поступився Манчестер Сіті (1:2). Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі поділився своїми думками стосовно зігранного матчу.

"Насамперед, я засмучений через травми Денні Велбека та Соллі Марча. Ми втратили двох важливих гравців. Цього сезону ми втрачаємо занадто багато футболістів.

Перший тайм ми грала не дуже добре, але нам протистояла найкраща команди у світі. Ми багато страждали. У другому таймі Брайтон продемонстрував свою якість. Було більше енергії та настрою. Ми грали краще та краще пресингували.