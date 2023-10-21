Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 17:00.
Манчестер Сіті — Брайтон, getty images
21 жовтня 2023, 23:10
У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Брайтоном.
Незважаючи на гол Ансу Фаті та вилучення Аканджі на останніх хвилинах, підопічним Хосепа Гвардіоли таки вдалося втримати переможний рахунок 2:1 завдяки голам Хуліана Альвареса та Ерлінга Голанда в першому таймі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Брайтон у 9 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Манчестер Сіті — Брайтон 2:1
Голи: Альварес, 7, Голанд, 19 — Фаті, 73
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз (Діаш, 75), Аканджі, Гвардіол — Фоден, Родрі, Альварес (Аке, 90+7), Сілва, Доку (Гріліш, 75) — Голанд
Брайтон: Стіл — Мілнер (Велтман, 46), Данк, Ігор, Марч (ван Геке, 90+4) — Адінгра, Балеба (Гілмор, 66), Велбек (Фергюсон, 16), Гросс, Мітома — Ж. Педру (Фаті, 66)
Попередження: Родрі, 38, Аканджі, 63, Гріліш, 84 — Марч, 36, Ігор, 64
Вилучення: Аканджі, 90+6 (друга жовта картка)