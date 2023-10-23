У заключному матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Фулгемом, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

ПОНЕДІЛОК, 23 ЖОВТНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем став одним із головних та найприємніших відкриттів нового сезону англійської Прем'єр-ліги. Анге Постекоглу в якості нового головного тренера "шпор" вдалося в найкоротші терміни не лише кардинально перебудувати команду з прагматичного стилю на щось більш комбіноване та вільне, а й відобразити позитивні аспекти своєї роботи на результатах.

Що вже тут казати, якщо Постекоглу двічі поспіль було визнано найкращим тренером місяця в АПЛ — і цілком заслужено, адже Тоттенгем поруч із Арсеналом зараз є єдиними командами цього сезону англійської першості, які не знають поразок. З іншого боку, "шпорам" точно ще є куди рости — вони не є ідеальною командою і неодноразово виявлялися близькими до втрат очок і навіть поразок, але виривали перемоги як у меншості, так і в заключних відрізках поєдинків. Крім того, існують у Тоттенгема і кадрові проблеми, які особливо стосуються центру поля. Ів Біссума зараз має статус дуже важливого гравця в системі Постекоглу, але малійський хавбек буде відсутній через дискваліфікацію.

Фулгем, у свою чергу, зараз фактично може вважати себе єдиною командою нинішнього сезону, яка знає, що таке перемагати Тоттенгем, якщо, звісно, брати до уваги всі турніри. Наприкінці серпня "дачники" в основний час зіграли зі "шпорами" внічию в рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги, а вже в серії пенальті колектив Марку Сілви виявився успішнішим, ніж клуб із Північного Лондона.

Однак у рамках Прем'єр-ліги західнолондонській команді поки не вдається стрибнути вище власної голови, як це, наприклад, сталося в минулій кампанії. Фулгем вкрай нестабільний у плані результатів (але здатний створювати проблеми навіть таким командам, як Арсенал) та змушений миритися з продажем свого вже колишнього ключового форварда Александра Мітровича до Саудівської Аравії. Як результат, поки "дачники" задовольняються 13 місцем. Залишається тільки здогадуватися, наскільки гіршою була б ситуація, якби влітку не вдалося зберегти свого ключового опорника Жоау Палінью, який був близьким до переходу в Баварію. Але зберегти його все ж вдалося.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 6,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромео, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Гейб'єрг, Меддісон — Кулушевські, Сон, Рішарлісон

Фулгем: Лено — Кастань, Бессі, Рім, Робінсон — Івобі, Палінья, Андреас Перейра — Боббі Рід, Рауль Хіменес, Вілліан

Не зіграють: Бентанкур, Біссума, Вайтмен, Перішич, Сессеньйон, Соломон — Адерабіойо, Бенда, Діоп, Адама Траоре

Під питанням: Бреннан Джонсон — Тете

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