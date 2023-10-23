Англія

Англієць може продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі.

Челсі виявляє інтерес до воротаря Арсенала Аарона Рамсдейла, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, "сині" розглядають можливість придбати англійця під час січневого трансферного вікна.

Челсі не дуже задоволений виступами Роберта Санчеса, який припустився результативної помилки у грі проти Арсеналу (2:2).

Зазначимо, що Рамсдейл втратив місце у стартовому складі Арсеналу.

Цього сезону Аарон провів 6 матчів за "канонірів" у всіх турнірах.