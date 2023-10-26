Англія

Нинішня угода гравця втрачає чинність у 2024 році.

Малійський центральний півзахисник Евертона Абдулай Дукуре близький до оновлення угоди з Евертоном, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Іриски" незабаром узгодять новий контракт з 30-річним гравцем. Він буде розрахований до кінця червня 2025 року, а також включатиме опцію його продовження ще на сезон.

У цьому сезоні Дукуре взяв участь в 11 матчах Евертона у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом. Портал transfermarkt оцінює малійця у 12 мільйонів євро.