Англія

Бразильський форвард отримав ушкодження у матчі проти Севільї.

Нападник Арсеналу Габріел Жезус може знову потрапити в лазарет "канонірів" на кілька тижнів. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері, посилаючись на слова головного тренера Арсеналу Мікеля Артету.

26-річний бразилець отримав м'язову травму у минулому матчі Ліги чемпіонів проти Севільї (2:1).

"Сканування показало, що у Жезуса м'язова травма. Можемо знову втратити його на кілька тижнів. Парті також отримав травму. Очікуємо, що він пропустить кілька тижнів", — сказав Артета.

Цього сезону Жезус провів 11 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав одну гольову передачу. На рахунку 30-річного ганця п'ять поєдинків.

Свій наступний матч Арсенал проведе проти Шефілда Юнайтед. Гра відбудеться завтра, 28 жовтня, о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Жезус — автор найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів.