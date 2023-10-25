Англія

Англійські клуби стежать за талановитим іспанцем.

Іспанський правий вінгер Атлетіка Ніко Вільямс зацікавив кілька клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє портал 90min.

Контракт 21-річного гравця втрачає чинність у кінці червня 2024 року. Можливість безкоштовно підписати талановитого Вільямса спокушає чимало клубів. Ще у червні повідомлялося про інтерес з боку Астон Вілли, але тоді вінгер все ж вирішив залишитися у Більбао.

Очікувалося, що влітку іспанець підпише новий контракт з клубом, але цього так і не сталося. Якщо до січня нової угоди не буде досягнуто, то Вільямс може почати переговори з іншими клубами щодо майбутнього переходу в якості вільного агента.

Астон Вілла досі цікавиться гравцем, а Арсенал, Ліверпуль і Тоттенгем нещодавно з'ясовували деталі його ситуації. Проте, керівництво Атлетіка має впевненість у тому, що Вільямс продовжить угоду з клубом.

"Ми спокійно ставимося до цього. Ми думаємо, що він продовжить контракт і залишиться з нами, це станеться. Ми хочемо привабливого проекту, маючи впевненість у тому, що Ніко Вільямс буде його частиною ще протягом багатьох років", — заявив президент баскського клубу Джон Уріарте.

У цьому сезоні 21-річний Вільямс провів за Атлетік 7 матчів у Ла Лізі, відзначившись 4 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.