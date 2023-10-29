Англія

Надзвичайно чутливий момент для колумбійського виконавця.

Напередодні матчу десятого туру англійської Прем’єр-ліги поміж Ліверпулем та Ноттінгем Форест на Енфілді надійшли тривожні новини з Колумбії щодо батьків нападника "червоних" Луїса Діаса.

Родичів футболіста було викрадено, після чого поліція оголосила про початок спеціальної операції з розшуку.

За кілька годин стало відомо, що матір Діаса, Сіленіс Маруланду, удалось успішно повернути додому, тоді як доля та місцезнаходження батька гравця команди Юргена Клоппа залишаються невідомими.

Місцеві органи правопорядку повідомляють, що наразі тривають пошукові дії.

Нагадаємо, що в цьому сезоні 26-річний колумбієць забив три голи та віддав один гольовий пас в одинадцяти матчах.