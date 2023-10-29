Англія

Португалець може повернутися до АПЛ.

Рубен Невеш потрапив до сфери інтересів Ньюкасла, повідомляє O Jogo.

За інформацією джерела, "сороки" у пошуках заміни для Сандро Тоналі, який отримав дискваліфікацію на десять місяців.

Спрощує ситуацію те, що Ньюкасл та Аль-Хіляль належать одному Фонду державних інвестицій із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Невеш перейшов із Вулвергемптона до Аль-Хіляля за 55 мільйонів євро.

У поточному сезоні Невеш провів 20 ігор: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.