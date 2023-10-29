Англія 29 жовтня 2023, 18:56 Манчестер Сіті вперше за 27 матчів реалізував пенальті на Олд Траффорд в матчі АПЛ Цікавий факт для діючого англійського чемпіона. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті - Getty Images 29 жовтня 2023, 18:56 Манчестер Сіті вперше за 27 матчів забив пенальті на Олд Траффорд у Прем’єр-лізі - повідомляє OptaJoe. Його реалізував Ерлінг Голанд. Наразі діючий чемпіон виграє 2:0 завдяки дублю норвезького форварда. Команди Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте