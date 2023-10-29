Манчестер Сіті вперше за 27 матчів забив пенальті на Олд Траффорд у Прем’єр-лізі - повідомляє OptaJoe

Його реалізував Ерлінг Голанд. 

Наразі діючий чемпіон виграє 2:0 завдяки дублю норвезького форварда. 