Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 17:30.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Манчестер Сіті.

Гості зуміли здолати господарів завдяки трьом результативним діям від Ерлінга Голанда.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме в лондонського Фулгема, тоді як посеред тижня зіграє вдома проти Ньюкасла в Кубку англійської ліги, а Манчестер Сіті прийматиме Борнмут.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Голанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 79

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Еванс, Лінделеф (Регілон, 73) — Амрабат (Маунт, 46), Мактоміней — Фернандеш, Еріксен (Антоні, 86), Рашфорд (Марсьяль, 86) — Гойлунд (Гарначо, 73).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, Х. Альварес (Ковачич, 87), Фоден, Гріліш (Доку, 87) — Голанд.



Попередження: Онана, Амрабат, Антоні, Фернандеш — Фоден.