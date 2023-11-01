Англія

Керманич Челсі прокоментував адаптацію голкіпера.

Іспанський воротар Роберт Санчес під час цьогорічної літньої трансферної кампанії змінив Брайтон на лондонський Челсі, що коштувало останнім майже 30 млн євро.

За стартові 12 матчів у новому колективі 25-річний виконавець устиг пропустили 12 голів та чотири рази зіграв "на нуль", що в свою чергу залишає певні запитання в фанатів "пенсіонерів" щодо кондицій футболіста.

Однак головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно повністю довіряє власному підопічному та просить уболівальників зачекати на завершення його адаптації.

"Я дуже задоволений ставленням і відданістю справі, які демонструє Роберт. У нього все буде добре.

Він приїхав в останній момент, тоді як інший наш воротар поїхав до мадридського Реала, після чого Санчес зіграв на двох-трьох тренуваннях, а потім одразу був кинутий до бою.

Ми повинні дати йому час на адаптацію. Є різниця поміж тим, щоб грати за іншу команду та за Челсі, де на тебе постійно чиниться тиск", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе вдома проти Блекберна в рамках Кубка англійської ліги 1 листопада, о 21:45.