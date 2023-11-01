Керманич Челсі прокоментував адаптацію голкіпера.
Роберт Санчес, Getty Images
01 листопада 2023, 09:29
Іспанський воротар Роберт Санчес під час цьогорічної літньої трансферної кампанії змінив Брайтон на лондонський Челсі, що коштувало останнім майже 30 млн євро.
За стартові 12 матчів у новому колективі 25-річний виконавець устиг пропустили 12 голів та чотири рази зіграв "на нуль", що в свою чергу залишає певні запитання в фанатів "пенсіонерів" щодо кондицій футболіста.
Однак головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно повністю довіряє власному підопічному та просить уболівальників зачекати на завершення його адаптації.
"Я дуже задоволений ставленням і відданістю справі, які демонструє Роберт. У нього все буде добре.
Він приїхав в останній момент, тоді як інший наш воротар поїхав до мадридського Реала, після чого Санчес зіграв на двох-трьох тренуваннях, а потім одразу був кинутий до бою.
Ми повинні дати йому час на адаптацію. Є різниця поміж тим, щоб грати за іншу команду та за Челсі, де на тебе постійно чиниться тиск", — заявив аргентинський фахівець.
Наступний матч лондонський Челсі проведе вдома проти Блекберна в рамках Кубка англійської ліги 1 листопада, о 21:45.