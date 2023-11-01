Англія

Бразилець влітку міг опинитися в італійській Серії А.

Бразильський центральний нападник Сантоса Маркос Леонардо опинився у сфері інтересів Ньюкасла, повідомляє портал UOL.

За даними UOL, "сороки" вже встановили перші контакти і вивчають найкращу стратегію, яка гарантувала б підписання 20-річного гравця у січні 2024 року. Раніше, влітку, повідомлялося про інтерес до нападника з боку Лаціо, проте тоді трансфер так і не стався.

У цьому сезоні на рахунку Леонардо 21 гол і 4 асисти у 42 матчах за Сантос у всіх турнірах. Його контракт з клубом розрахований до кінця 2026 року. Портал transfermarkt оцінює талановитого гравця у 17 мільйонів євро.