Англія

Ганський нападник залишиться в таборі "орлів" до червня 2025 року.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм нападником Джорданом Аю.

32-річний ганець уклав із лондонською командою нову угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, Аю-молодший виступає за Крістал Пелес з літа 2018 року, коли він перейшов із Свонсі на правах оренди, а після повноцінним трансфером за 2,8 мільйона євро.

У поточному сезоні Джордан Аю провів у футболці "орлів" 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав три результативні передачі.