Англія

Завершилися чергові матчі в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2023/24.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Челсі приймав на своєму полі Блекберн, який є представником Чемпіоншипу.

На 30-ій хвилині команда Маурісіо Почеттіно повела в рахунку завдяки Бенуа Бадьяшилю, а вже на 59-ій хвилині перевагу "синіх" подвоїв Рахім Стерлінг.

У підсумку відсутність українського вінгера Михайла Мудрика через пошкодження не завадила Челсі вийти до наступної стадії Кубка ліги.

Челсі - Блекберн 2:0

Голи: Бадьяшиль, 30, Стерлінг, 59

У паралельному поєдинку Бернлі вирушив у гості до Евертона, в стартовому складі якого з'явився український лівий захисник Віталій Миколенко.

Завдяки голам Джеймса Тарковські, Амаду Онана та Ешлі Янга "іриски" здобули "суху" перемогу та перепустку до чвертьфіналу турніру.

Евертон — Бернлі 3:0

Голи: Тарковські, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

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У стартовому складі Борнмута на домашній поєдинок проти Ліверпуля традиційно вийшов український центрбек Ілля Забарний, але й на цей раз "вишні" пропустили першими — автором гола на 31-ій хвилині став Коді Гакпо.

Втім, втримати таку мінімальну перевагу в рахунку до фінального свистка Ліверпулю не вдалося, оскільки у другому таймі Джастін Клюйверт ненадовго повернув інтригу в це протистояння своїм голом.

Але "ненадовго", бо на 70-ій хвилині Дарвін Нуньєс знову вивів Ліверпуль уперед та встановив підсумковий рахунок на користь своєї команди.

Борнмут — Ліверпуль 1:2

Голи: Клюйверт, 64 — Гакпо, 31, Нуньєс, 70

Іпсвіч, який наразі займає другу сходинку в Чемпіоншипі після Лестера, не зміг нічим здивувати у поєдинку Кубка ліги проти лондонського Фулгема.

Аж три м'ячі для "дачників" у цьому матчі, які записали на свої рахунки Гаррі Вілсон, Родріго Муніз та Том Керні. Іпсвіч залишився задовольнятися лише голом "престижу".

Іпсвіч — Фулгем 1:3

Голи: Баггот, 79 - Вілсон, 9, Родріго Муніз, 50, Керні, 77